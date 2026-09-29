ORBETELLO – «Mi sono trovata molto bene con la chef ospite, abbiamo un modo simile di approcciarci alla cucina, tanto che il menù è nato veramente in pochissimo tempo» Valeria Alberici, titolare del ristorante La Posta di Valeria a Orbetello, racconta così la serata di Girogustando che ospiterà mercoledì 30 settembre nel proprio ristorante.

La serata rientra nel programma di Girogustando: il format è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana.

Il format Girogustando

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

La chef ospite

Ospite della serata la celebre chef Alessia Uccellini, ambasciatore della cucina toscana in Tv, conosciuta anche come l’architetto del gusto. Uccellini è titolare del ristorante Fiorentino di Sansepolcro, in provincia di Arezzo.

«Tra di noi ci sono molte similarità nell’affrontare la cucina» afferma Valeria Alberici che parla di un vero e proprio “connubio” tra le due chef «Abbiamo lo stesso modo di affrontare i piatti e di trattare gli ingredienti toscani, come nell’abbinare la frutta alle proteine».

«Credo che legare due aziende apparentemente lontane sul territorio sia una cosa buona e si possa garantire un filo conduttore culinario che può portare a idee nuove e nuovi contesti».

Il menù a quattro mani

La cena, come da tradizione, vedrà alternarsi ai fornelli i due chef dei ristoranti per un menù a quattro mani.

Tra i piatti: Battuta di manzo di azienda Agricola biologica Rustici, accompagnata da carpaccio di sedano rapa arrostito con rub di spezie, senape al miele e tuorlo marinato in sale bilanciato, Raviggiolo, lombo sotto olio, ciaccia fritta e riccioli di cipolla rossa della Valtiberina, Pici con guanciale, fichi toscani e pecorino, Per il piacere della carne: il coniglio con le mele e raggi di fiori di zucca, e un doppio dessert: il Lattaiolo toscano e gelato al vinsanto fumigato e cantucci. Il tutto accompagnato dai vini del Consorzio doc vini della Maremma Toscana Provveditore di Scansano e La Vigna sul Mare di Capalbio. I vini saranno serviti da sommelier specializzati.

LINK al menù: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/mercoledi-30-settembre-585/

La novità della videoricetta

Tra le novità di quest’anno la videoricetta: con un QR code sarà possibile scannerizzare, direttamente dal menù la sera della cena, uno dei piatti che abbiamo assaggiato, così da rifarlo una volta tornati a casa. Il video è realizzato dalla content creator Elisa Orlando.

Per prenotare: 333 115 2384