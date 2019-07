Operazione “Marepulito” nelle acque di Cala Cupa. Come partecipare

Isola del Giglio – Martedì 23 luglio il Circolo Nautico Isola del Giglio organizza Operazione “Marepulito” con il contributo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e con il patrocinio del Comune dell’Isola del Giglio.

La pulizia riguarderà Cala Cupa, sia in mare che a terra. La manifestazione coinvolgerà i ragazzi di Giglio bambino, in un’opera di sensibilizzazione al rispetto per il mare e l’ambiente. E’ comunque aperta a tutti. Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare il Circolo Nautico Isola del Giglio al numero 3281117318 o via mail circolonautico@isoladelgiglio.net.