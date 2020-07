Opening party al Tartana: mascherine e si balla a due metri l’uno dall’altro. Tutte le novità

PUNTONE – “Il solstizio musicale che sancisce l’inizio dell’estate nel mondo della notte è deciso: sabato 11 luglio al Tartana inizia una nuova stagione di musica e divertimento”.

Spiegano dalla discoteca del Puntone (Scarlino).

“Sì, perché non ci può essere estate senza il Tartana – proseguono -, il locale cult non solo della costa maremmana ma di tutto il panorama del divertimento in Toscana, che quest’anno ha cambiato logo tornando all’originale serpente.

Un modo per rimarcare che, lasciati alle spalle un inverno e una primavera che ricorderemo a lungo dopo le settimane del lockdown, c’è tanta voglia e bisogno di ripartire, tornando a divertirsi come prima, quando sarà possibile con spensieratezza.

La stagione prenderà il via sabato 11 luglio con Fuego!, il format reggaeton che la scorsa estate ha spopolato, con alcune tappe di un tour invernale prima del lockdown: in consolle ci saranno i resident deejay del format Only Smile (Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati) e Davide Bianucci.

Da sottolineare che per accedere ai vari eventi sarà necessario: aver compiuto 16 anni (18 in caso di prenotazione del tavolo), esibire un documento di identità valido (non la foto del documento) e registrarsi preventivamente ad ogni appuntamento, in modo gratuito, sul portale www.tartana.com/eventi, un sistema studiato per tenere traccia delle presenze (come previsto dalla legge) e che contemporaneamente aiuterà i clienti a mettersi in lista.

Il locale si è attrezzato nel totale rispetto delle normative anti-covid – concludono -, con l’aumento del personale di sicurezza e l’attivazione di un protocollo che prevede l’obbligo di indossare sempre la mascherina posizionata nel modo corretto, l’obbligo di mantenere un metro di distanza minima dalle altre persone e l’obbligo di ballare ad una distanza minima di due metri dalle altre persone”.