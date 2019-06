Open day scuola di vela: tre giorni di prove gratuite per grandi e piccini

MONTE ARGENTARIO – La scuola Vela Federale dello Yacht Club Santo Stefano all’Argentario, terza in Italia e prima in Toscana per numero di allievi tesserati nel 2018 (520), organizza anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, gli open days gratuiti di vela i giorni 13, 14 e 15 giugno (giovedì, venerdì, sabato), dalle 9.30 alle 12.30. Gli open days si svolgeranno con piccole imbarcazioni “derive” presso la sede del circolo a Porto Santo Stefano e sono rivolti a tutti, bambini sopra i 6 anni di età, ai ragazzi, agli adulti di tutta Italia. Non serve certificato medico.

I normali corsi della scuola vela, di iniziazione e perfezionamento, inizieranno il 10 giugno per concludersi il 13 settembre 2019. La scuola vanta numerosi premi a livello nazionale, erogati per merito sportivo da parte della Federazione Italiana Vela del Coni. Inoltre, è stato nominato tra i 5 miglior club velici d’Italia nella prestigiosa manifestazione a Roma del Velista dell’anno, l’Oscar della vela.

Prenotazione obbligatoria.