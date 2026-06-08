ISOLA DEL GIGLIO – Dal 19 al 21 giugno torna all’Isola del Giglio la terza edizione di Onde inclusive, il progetto promosso da Underwater Pro Tour con la partnership di Opes, nato per trasformare l’esperienza del mare in libertà, autonomia e partecipazione reale.

Tre giorni di sport e inclusione

Per tre giorni, persone con disabilità fisiche e sensoriali vivranno da protagoniste immersioni subacquee adattate, snorkeling, musicoterapia, escursioni naturalistiche e momenti di condivisione. Un’esperienza capace di cambiare lo sguardo: il mare non come limite, ma come spazio aperto in cui ritrovare fiducia, relazione e possibilità.

Il progetto Marecultura

L’edizione 2026 si inserisce nel catalogo marecultura – sport, memoria e territorio, il progetto nazionale di Opes che unisce sport, cultura, tutela ambientale, comunità locali e valorizzazione dei luoghi simbolo del patrimonio italiano. In questa cornice, Onde Inclusive diventa una tappa dal forte valore sociale e comunicativo, capace di raccontare un mare accessibile, vivo e condiviso.

Le testimonianze d’eccezione

A rafforzare il messaggio saranno due storie straordinarie: Greta Elizabeth Muti, atleta paralimpica e protagonista del pararowing italiano, e Fabrizio Pagani, campione del mondo di apnea con disabilità. Due esperienze che incarnano il cuore del progetto: quando esistono le giuste opportunità, ogni barriera può diventare un nuovo punto di partenza.