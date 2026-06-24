STICCIANO – Dopo i grandi successi registrati dai primi due appuntamenti delle settimane scorse, il 36esimo Festival internazionale “Music & Wine” sale nel caratteristico borgo medioevale di Sticciano Alto (Roccastrada) sabato 27 giugno alle 21,15 presso l’antichissima chiesa della Santissima Concezione (già Santa Mustiola) con lo spettacolo “O Felici Occhi Miei”, un omaggio in musica al Caravaggio, tra Rinascimento e Barocco.

Ne sarà protagonista il Collegium Pro Musica di Genova, ensemble specializzato nel campo della musica rinascimentale fondato dal noto musicista Stefano Bagliano che, in questo programma, unisce tutta la propria famiglia di musicisti con Mariagrazia Liberatoscioli (voce recitante e testi), Stefano Bagliano (flauti rinascimentali e barocchi), Marco Giulio Bagliano (viola da gamba) e Matteo Flavio Bagliano (liuto).

“O felici occhi miei” è un concerto-spettacolo costruito intorno al mito di Narciso, dove si intrecciano in un unicum musica, parole e immagini. Il famosissimo quadro di Caravaggio, dove il mito di Narciso e l’allegoria pittorica si fondono, funge da sfondo, da legame ad altre sue tre opere celebri che ad esso si intrecciano, per dar vita a un altro personaggio co-protagonista della storia.

Si tratta di una donna senza nome che veste i panni della Giuditta, ma che in realtà rappresenta Eco, la ninfa. Gli ingredienti ci sono tutti: il mito, la Metamorfosi, Ovidio, Dante, la Commedia, Caravaggio, la pittura, Giuditta, Oloferne, la Bibbia… e ancora la musica che non fa solo da sfondo, ma è il tessuto su cui il racconto viene intrecciato per realizzare questo arazzo di sentimenti.

Anche il programma musicale proposto fra le antiche mura di Sticciano sarà estremamente suggestivo, spaziando fra autori dei secoli XVI e XVII quali Arcadelt, Falconiero, Caccini, Ortiz, Francesco da Milano e Van Eyck ai quali si aggiungono assolute “perle” anonime fra le quali certamente le più conosciute sono “La Mantovana” e “Greensleeves”.

Il Festival, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, è organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con i comuni di Grosseto, Campagnatico, Roccastrada e Massa Marittima e con l’Associazione Amici di Sticciano.

L’ingresso è gratuito e tutte le informazioni sono disponibili sia sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email ([email protected]).