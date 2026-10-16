GROSSETO – Un appuntamento dedicato alla grande musica d’autore italiana. Domenica 18 ottobre, alle ore 19, la Mediateca digitale Maremma ospiterà la proiezione di “Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù”.

Alla serata parteciperanno anche i due registi e produttori dell’opera, Pierpaolo Scuro e Marco Olivotto, che saranno in sala per incontrare il pubblico e raccontare la genesi del progetto.

Il filmato, della durata di 90 minuti e prodotto da Parole e suoni Podcast, ripercorre oltre trent’anni di musica italiana attraverso la storia umana e artistica di Paolo Benvegnù: dai suoi esordi con gli Scisma alla carriera solista, fino al riconoscimento della Targa Tenco 2024 per l’album “È inutile parlare d’amore” e alla mobilitazione di colleghi e amici che ha seguito la sua scomparsa, avvenuta il 31 dicembre 2024.

Attraverso materiali d’archivio e testimonianze dirette, “Quando passa Paolo” evita i canoni del biopic tradizionale o del memoriale per porre una riflessione più profonda: cosa rimane del percorso di un artista che ha sempre privilegiato la ricerca al consenso, la dimensione collettiva al protagonismo e la coerenza alle regole del mercato?

«Abbiamo scelto di testimoniare non l’assenza, ma la traccia. Se il docufilm funziona, chi termina la visione non dovrebbe sentire di aver salutato qualcuno. Dovrebbe sentire che qualcuno è appena passato e che la stanza è rimasta diversa», spiegano nelle note di regia Scuro e Olivotto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 347 1961898.

Biografia del cantautore e musicista

Paolo Benvegnù è stato un artista che ha attraversato trent’anni di musica italiana cercando ciò che il mondo considera inutile, ovvero l’amore, la poesia, la bellezza. Un artista che ha scelto per tutta la vita la ricerca invece del consenso, la dimensione collettiva invece del protagonismo e la coerenza artistica invece delle regole del mercato. Dopo aver fondato, negli anni ’90, gli Scisma, celebre band alternative-rock, ha proseguito con una carriera da solista, che lo ha visto esponente di rara sensibilità e poesia, fino alla sua morte prematura, a fine 2024 dopo aver ottenuto il riconoscimento della Targa Tenco.