Omaggio a Rino Gaetano: tribute band a piazzale d’Alaggio

PIOMBINO – Torna la grande musica sul palco di 20Eventi, il cartellone di eventi organizzato dal Comune e da Pro Loco Piombino: venerdì 14 agosto, come sempre alle 21.45, sarà la volta di una tribute band con l’omaggio a Rino Gaetano.

La Famiglia Malteni, composta da Christian Secchi, Sammy Marconcini, Diego Caroppo, Sergio Casella, Federico Barsanti, Susanna Di Scala, Alice Castells, Alessandro Balestrini e Laura Scappini, è una band nata nel 2011 a Portoferraio: a Piombino porta il live omaggio a Rino Gaetano in cui si ripercorrono le tappe fondamentali della breve e intensa carriera artistica dell’autore di Gianna e Ma il cielo è sempre più blu.

Niente è lasciato al caso, e tutto è stato pensato per accostarsi allo stile scanzonato e ironico dell’artista, dal sound ai costumi, alla strumentazione (anche dell’epoca) e all’approccio con il pubblico.

Un’occasione per i fans che amano Rino Gaetano, e per chi non ha mai avuto modo di conoscerlo, per riascoltare i suoi messaggi e le sue canzoni, ironiche e grottesche, attuali più che mai nell’Italia di oggi.

Come di consueto l’apertura dei cancelli del Festival è prevista dalle 20: coloro che sono in possesso della prenotazione al concerto dovranno presentarsi alla biglietteria collocata in piazzale d’alaggio dalle 20 in poi muniti di conferma di prenotazione cartacea o digitale.

Nel caso in cui siano rimasti disponibili posti liberi è possibile presentarsi direttamente in biglietteria e accedere allo spettacolo fino al completamento delle sedute disponibili. All’interno dell’area concerti gli spettatori dovranno stare seduti e saranno accompagnati al posto da un servizio di accoglienza che gestirà le sedute nel rispetto della normativa anticovid.