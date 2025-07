ALBERESE – Torna venerdì 4 luglio la grande musica nel Parco della Maremma per la rassegna “Parco aperto”, con il concerto “Omaggio a W. A. Mozart” dell’Orchestra Città di Grosseto. L’appuntamento è alle ore 21.15 al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese), all’interno del Parco regionale della Maremma, dove l’Orchestra con la sua formazione di archi proporrà il suo primo concerto di questa estate, proprio dopo le indimenticabili note dell’ultimo concerto dedicato a Ennio Morricone e alla musica da film.

Un programma, quello della serata, che può essere identificato con una ispirata e animata “Serenata notturna” dove il protagonista assoluto sarà Wolfgang Amadeus Mozart. La bacchetta è affidata al maestro Ahmed El-Saedi, compositore e direttore d’orchestra, una delle figure più note della scena musicale classica egiziana. Il suo curriculum vanta decine di composizioni e collaborazioni con orchestre di fama mondiale in tutto l’Egitto in sale prestigiose a livello internazionale. Gli archi dell’Orchestra città di Grosseto presentano un programma piacevole, coinvolgente e raffinato, particolarmente incentrato nell’ambito della musica di intrattenimento del tempo, concepita proprio per occasioni sociali e momenti di svago.

Ne è un esempio ammirevole la celebre Eine Kleine Nachtmusik, la “Piccola serenata notturna” inclusa nel programma che incarna l’eleganza e la leggerezza tipiche del genere. Melodie orecchiabili e armonie piacevoli sono la caratteristica comune anche ai tre divertimenti per archi, detti anche Sinfonie di Salisburgo, che mostrano l’influenza italiana e la maestria compositiva di Mozart. Il concerto prevede l’esecuzione di Adagio e fuga in do minore K546, Divertimenti K136, K137, K138 e Serenata in sol maggiore K525 “Eine Kleine Nachtmusik”.

Il biglietto, al costo di 10 euro più diritti di prevendita (5 euro più prevendita per gli studenti e 8 euro più prevendita per i soci dell’Orchestra), è acquistabile su VivaTicket, alla Tabaccheria Stolzi di via Roma 58 a Grosseto e nella sede di concerto. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994.

La rassegna “Parco aperto” prosegue, l’11 luglio, con la conferenza del climatologo Luca Mercalli e il 16 luglio con lo spettacolo “Donne a Parlamento” della compagnia Teatro Studio. Sono, inoltre, in programma anche trekking e passeggiate nella riserva naturale: i dettagli sono consultabili sul sito del Parco. Tutti gli appuntamenti in calendario al Parco della Maremma, così come eventuali cambi di programma, sono riportati su www.parco-maremma.it; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].