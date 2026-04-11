ALBERESE – Negli ultimi anni della sua vita era nata una profonda amicizia tra Ezio Bosso, il celebre compositore scomparso nel 2020, e Anna Tifu, una delle migliori violiniste della sua generazione. Un legame che prosegue con il concerto “Omaggio a Ezio Bosso” che vedrà protagonista proprio Anna Tifu con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Simon Pavlov, domenica 19 aprile alle ore 18 nel Granaio Lorenese di Spergolaia, Alberese, nel cuore del Parco della Maremma.

È un concerto del festival “La voce di ogni strumento” organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi e la co-organizzazione dell’Orchestra sinfonica di Grosseto. I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle rivendite autorizzate.

«Vidi per la prima volta Ezio Bosso a Sanremo – ricorda Anna Tifu – e in quell’occasione rimasi colpita dalla sua storia, così gli mandai una richiesta di amicizia su Facebook, alla quale lui rispose proponendomi di suonare il suo concerto per violino Esoconcerto. Da lì ha avuto inizio una stupenda storia d’amicizia, un rapporto profondo. Avere avuto il privilegio di conoscere Ezio è stata una delle cose più belle che mi siano capitate: il suo carisma e il suo amore incondizionato per la vita e per l’arte mi accompagnano sempre».

In programma, oltre a “Esoconcerto”, anche la “Serenata in Do maggiore op. 48” di Pëtr Il’ič Čajkovskij eseguita dagli archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Anna Tifu è nata a Cagliari e ha iniziato lo studio del violino a sei anni sotto la guida del padre e a suonare in pubblico a otto anni. A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo al Teatro alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch. Si è diplomata a soli quindici anni al Conservatorio di Cagliari e si è perfezionata con Salvatore Accardo all’Accademia Walter Stauffer di Cremona e successivamente all’Accademia Chigiana di Siena dove, nel 2004, ha ottenuto il Diploma d’onore. A diciassette anni è stata ammessa al Curtis Institute di Philadelphia dove ha studiato con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenasi e Pamela Frank e in seguito a Parigi, dove ha conseguito il diploma superiore di Concertista. La stagione 2025/26 vede il suo debutto con l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli e concerti con l’Orchestra nazionale della Rai e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, per la stagione cameristica della Fenice a Venezia e per la Società dei Concerti al Teatro Verdi di Trieste. Nel 2017, al Paganini Genova Festival, al Teatro Carlo Felice, ha avuto il privilegio di suonare il famoso violino Guarneri del Gesù detto “Il Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini. Ha collaborato – tra gli altri – con l’attore John Malkovich e Andrea Bocelli e nel 2011 è stata testimonial della campagna pubblicitaria di Alitalia, assieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato. Suona il violino Giovanni Battista Guadagnini 1783 “Kleynenberg” della fondazione Canale di Milano.