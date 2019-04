Omaggio a De Andrè: anteprima e presentazione del Manciano Street Music Festival

MANCIANO – Domenica 28 aprile, alle ore 21 al Nuovo Cinema di Manciano, sarà presentata l’edizione 2019 di Manciano Street Music Festival che si svolgerà dal 6 al 9 giugno e saranno resi noti gli ospiti e le novità di quest’anno. Alle 19 è in programma l’apericena di sostegno al festival e a seguire ci sarà il concerto del trio “Anime Salve” con Fausto Billi alla voce, Paolo Batistini alla chitarra e Alessandro Golini al violino, che si esibiranno nel loro omaggio a Fabrizio De Andrè a vent’anni dalla scomparsa del grande cantautore genovese. Manciano Street Music Festival è una rassegna internazionale di musica di strada che si tiene a Manciano dal 2010 con l’energia e l’allegria contagiosa delle migliori street band nazionali e internazionali.

L’associazione culturale e musicale “Diego Chiti” che organizza l’evento ha lavorato in questi mesi per proporre un’edizione più ricca ed articolata, anche grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Manciano, al sostegno prezioso di Banca Tema, Terme di Saturnia e di tantissime imprese e attività locali e privati cittadini. Nei mesi che precedono il festival vengono organizzate le cene di “Aspettando il festival con gusto”, i giovedì di musica dal vivo e buona cucina nei ristoranti del territorio che aderiscono all’iniziativa. “C’è da aspettarsi uno spettacolo di qualità per questa edizione – spiega il direttore artistico, Michele Santinelli con molte conferme e alcune novità importanti pensate per far crescere il Manciano Street Music Festival che saremo felici di condividere, in anteprima, con chi sarà alla presentazione di domenica sera al cinema Moderno di Manciano”.