Omaggio a Beethoven a 250 anni dalla sua nascita: il Trio Kubrick a Music & wine

GROSSETO – Dopo il grande successo riportato la settimana scorsa, che ha visto protagonista il travolgente Duo Gardel e che ha fatto registrare centinaia e centinaia di connessioni sia sulla pagina Facebook di Music & Wine che sul proprio canale Youtube, la trentunesima edizione del Festival Internazionale “Music & Wine” prosegue domenica 31 gennaio alle 18,30 presso la Sala Convegni del Museo di Storia Naturale sempre in modalità streaming, perdurando l’attuale dpcm anti-Covid che impedisce ancora la chiusura di teatri e sale da concerto.

Dopo lo scoppiettante inizio dedicato al tango di Piazzolla, la musica classica torna protagonista assoluta della seconda serata. E ci torna con un programma musicale di fascino assoluto, eseguito da un trio di grandi solisti. Salirà infatti sul palcoscenico degli Amici del Quartetto il Trio Kubrick, formazione storica e blasonata formata da Salvatore Lombardo al violino, Lorenzo Ceriani al violoncello e Giacomo Serra al pianoforte.

I tre musicisti partenopei, tutti “prime parti” del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli, tributeranno un meraviglioso omaggio al grande Ludwig van Beethoven (del quale si celebra il 250° anniversario della nascita) con l’esecuzione del celebre Trio per archi e pianoforte n. 7 in si bemolle maggiore Op. 97 detto “L’Arciduca”. Scritto nel mese di marzo del 1811, lo stesso anno in cui furono iniziate dal compositore tedesco la Settima e l’Ottava sinfonia, il Trio è generalmente considerato uno dei capolavori assoluti di questo genere.

Dedicato da Beethoven all’amico, allievo e mecenate Rodolfo d’Asburgo, da cui la sua denominazione, il Trio “Arciduca” è un’opera straordinaria per la grandezza e la varietà dell’impianto formale, per l’inventiva, l’espressività e la varietà timbrica nella quale il genio del suo grande compositore emerge a tutto tondo nel pieno della sua maturità. Lo spettacolo musicale, come per la volta scorsa, sarà preceduto da una breve presentazione dei migliori rosati di Maremma a cura di Elisabetta Ceccariglia dell’Associazione “Rosae Maris” e, al termine del concerto, verrà formulata una domanda che consentirà, ai primi fortunati che risponderanno contattando “Rosae Maris”, di ritirare gratuitamente alcune bottiglie dei vini presentati, per una successiva degustazione casalinga.

L’importante kermesse musicale, sorta nel 1991 per coniugare l’eccellenza della grande musica con i grandi vini del nostro territorio, è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dall’Associazione Amici del Quartetto, in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura e è sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

