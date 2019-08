“Oltre il Duomo”: visite guidate in bicicletta a Roselle e a San Rabano

GROSSETO – La mostra evento “Oltre il Duomo” continua a riservare appuntamenti per tutti i gusti. Sabato 31 agosto, al Museo archeologico e d’arte della Maremma, aperto anche di sera dalle 21 alle 23, alle 18 e alle 21.30, visita guidata alla mostra Oltre il Duomo a cura del personale del museo. Info e prenotazioni: tel. 0564/488752.

Domenica 1 settembre è invece previsto un percorso guidato Museo archeologico e d’arte della Maremma-Roselle-San Rabano, in collaborazione con Hakuna Matata Outdoor, in bici o in e-bike con partenza dal museo. Uno con destinazione area archeologica di Roselle e l’altro con destinazione Abbazia di San Rabano nel Parco naturale della Maremma.

Info e prenotazioni: tel. 335/7030719, info@hakunamatataoutdoor.co.