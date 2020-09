Oli di salute e bellezza: al parco due laboratori con l’erborista

PIOMBINO – L’autunno è il periodo migliore per scoprire attraverso modalità nuove e inusuali i parchi e i musei.

Una novità, tra le proposte di visita del Parco archeologico di Baratti e Populonia, è la possibilità di prendere parte ad un’attività che invita alla scoperta del mondo delle erbe, in un contesto senza uguali. Domenica 27 settembre e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 17, sarà possibile partecipare ai “Laboratori con l’erborista”, corsi a cura di Fiorenza Mascione, docente di erboristeria e aromaterapia. Le giornate prevedono una passeggiata nel Parco per il riconoscimento delle piante officinali nel loro habitat naturale e la loro descrizione con approfondimento delle proprietà e degli usi delle specie raccolte. A seguire laboratorio erboristico. La giornata si concluderà con una visita guidata per scoprire la storia dell’antica città etrusca di Populonia.

La prima giornata (27 settembre) sarà dedicata agli “Oli di bellezza e da massaggio e unguenti dell’antichità”; i partecipanti impareranno diverse ricette e metodi di preparazione con le piante officinali riconosciute e raccolte nel Parco e realizzeranno alcuni preparati che potranno portare via.

Il secondo appuntamento (11 ottobre) il tema sarà la “Salute e bellezza della pelle e dei capelli”: un laboratorio per imparare a preparare lozioni e oli rinforzanti, ristrutturanti e lucidanti per i capelli e trattamenti restitutivi e idratanti per la pelle dopo l’estate, da realizzare e portare a casa.

La prenotazione per i laboratori è obbligatoria entro le ore 12.00 del venerdì precedente. E’ previsto un numero minimo di 12 partecipanti e massimo di 20. La quota di partecipazione è di 32,50 euro a giornata da versare in loco (inclusa visita guidata).

Info e prenotazioni: tel. 0565 226445 – email prenotazioni@parchivaldicornia.it