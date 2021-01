“Olaf’s Day”: letture animate e laboratorio per bambini a distanza

PIOMBINO – Sabato 9 Gennaio alle 16.30 in collegamento dalla Biblioteca Civica Falesiana si terrà un nuovo appuntamento per bambini “Olaf’s Day” con letture animate e, a seguire, un laboratorio creativo. Le letture saranno a cura dei lettori volontari e dopo ci sarà il laboratorio di riciclo creativo riutilizzando un calzino, della lana e del riso, per creare un pupazzo di neve personalizzato.

Per il laboratorio è necessario procurarsi un calzino lungo bianco, una confezione di riso, delle forbici, un gomitolo di lana, sei bottoni piccoli, del filo da cucito e dell’attak o super colla.

La partecipazione è gratuita: basterà contattare la biblioteca e sarà fornito il link per collegarsi. Info e prenotazioni: 0565 226110 – biblioteca@comune.piombino.li.it.