BAGNO DI GAVORRANO – Un pomeriggio di musica dal vivo, laboratori creativi e solidarietà per sostenere l’associazione Picco dell’Aquila, nuova realtà nata con l’obiettivo di promuovere inclusione e opportunità per ragazzi con disabilità e le loro famiglie.

L’appuntamento è per domenica 22 novembre, dalle 15 alle 20, alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, in viale Guglielmo Marconi 91, con l’evento “Ogni grande volo inizia da terra”.

L’iniziativa sarà una raccolta fondi per sostenere il progetto associativo, che punta a creare sul territorio uno spazio in cui le persone possano sentirsi accolte e libere di esprimersi attraverso l’arte, la musica e l’inclusione culturale.

Musica e laboratori per tutti

Il programma prenderà il via alle 15 con una breve presentazione dell’associazione, affidata alla presidente Alice Naso e al vicepresidente Fabio Riccio, che racconteranno il progetto e gli obiettivi della nuova realtà. Chi parteciperà potrà contribuire liberamente alla raccolta fondi.

Alle 15.30 spazio alla musica dal vivo con Kamiaré, Duo Giuncaico, Masu e Nice. Dalle 16.30 alle 17.45 sarà invece possibile partecipare al laboratorio di arte, musica e danza creativa organizzato da Chicchi d’Arte.

Alle 18 è previsto un aperitivo offerto dal Panificio Cambri, mentre la musica proseguirà fino alle 20.

Durante il pomeriggio sarà anche possibile aderire all’associazione e diventare soci.

«Non sarà soltanto un evento, ma l’inizio di qualcosa di bello, da costruire insieme», è l’invito degli organizzatori, che sottolineano l’importanza della partecipazione e del sostegno della comunità per dare concretezza al progetto.

L’iniziativa si svolgerà alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, in viale Guglielmo Marconi 91, con il patrocinio del Comune di Gavorrano.

Per informazioni è possibile contattare il numero 349 8153673 oppure scrivere a [email protected].