GROSSETO – Giovedì 5 novembre, alle ore 18, la Libreria Qb di Grosseto ospita Moussa Traorè, artista senegalese, protagonista dell’incontro “Ogni cosa ha una storia”, organizzato da Celsvil Aps nell’ambito del progetto Walking Stories.

Moussa è nato e lavora nella Médina di Dakar, dove il suo atelier è da molti anni un punto di incontro per artisti di diverse nazionalità. Le sue opere, realizzate prevalentemente con materiali di recupero, sono state presentate più volte alla Biennale di Dakar ed esposte in Senegal e in Europa, in particolare in diverse città italiane, tra cui Gibellina, Roma, Milano, Firenze e Prato, oltre che al festival di Radicondoli.

Per Moussa ogni oggetto ha qualcosa da raccontare. Un pezzo di ferro, un utensile dimenticato possono diventare il punto di partenza per un’opera d’arte.

L’appuntamento alla Libreria Qb sarà un incontro aperto e informale, in cui Moussa condividerà racconti, esperienze e il suo modo di lavorare, coinvolgendo il pubblico in un momento di creatività condivisa.

L’artista è attualmente ospite dell’associazione di promozione sociale Celsvil nell’ambito di una residenza artistica presso l’Earth-Art Park, nel territorio di Civitella Paganico.

Informazioni sull’evento

Giovedì 5 novembre 2026, ore 18:00

Libreria q.B., piazza Pacciardi 1, Grosseto