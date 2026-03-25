PITIGLIANO – Si conclude al Teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale Connessioni con l’ultimo appuntamento in programma: sabato 28 marzo 2026 alle ore 21.00 salirà sul palco Antonella Questa con lo spettacolo Offro io, produzione LaQ Prod.

“Questa stagione ha rappresentato un percorso importante per il nostro teatro e per la comunità – commenta l’assessora alla cultura Irene Lauretti –. Abbiamo voluto costruire un programma capace di parlare a pubblici diversi, portando a Pitigliano spettacoli di qualità e occasioni di confronto. Il Teatro Salvini si conferma uno spazio vivo, aperto e partecipato, che continueremo a valorizzare come presidio culturale del territorio”.

Offro io racconta la storia di Matilde, una donna di sessant’anni che lavora come portinaia in un condominio del centro città. Una vita discreta, fatta di abitudini, responsabilità e sogni rimasti in sospeso, che trova uno spazio di libertà nella partecipazione a un ballo di gruppo settimanale. Attraverso una narrazione coinvolgente, lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso fatto di piccoli cambiamenti e nuove consapevolezze, dove il desiderio di riscatto personale si intreccia con il bisogno di essere visti, ascoltati e riconosciuti. Con sensibilità e leggerezza, Antonella Questa costruisce un racconto che parla di relazioni, autonomia e possibilità di reinventarsi, offrendo uno sguardo attento e umano sulla quotidianità.

La stagione teatrale Connessioni è promossa dal Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini Aps, ed è organizzata da AdArte Spettacoli.