“Occupazione”: il paese si veste di arte. Mostra itinerante per i luoghi “desolati” del borgo

MASSA MARITTIMA – Chiusure e spazi vuoti: questo lo scenario da lockdown in cui si colloca la mostra site-specific “Occupazione”, pensata per quei luoghi di Massa Marittima prima ‘abitati’ e ora rimasti desolatamente liberi dalla presenza degli umani.

Quasi cento opere, realizzate da trentasei autori e stampate su formato A3, verranno disposte dall’1 al 5 dicembre in un giardino pubblico, in un chiostro antico e infine nella piazza della Cattedrale, secondo ambientazioni e forme che possano dialogare con lo spazio vuoto.

“E’ una vera e propria occupazione da parte dell’arte – spiegano dalla Galleria Spaziografico, organizzatrice della mostra – a testimoniare come, anche fuori dal luogo canonico della Galleria, sia possibile ‘disegnare’ lo spazio e manifestare una presenza.

E’ un ripensare allo slogan ‘l’immaginazione al potere’ diventato, ai tempi di occupazione di scuole e università, un richiamo forte alla fantasia e alla creatività artistica come importanti espressioni della sensibilità umana, desiderosa di arrivare a una dimensione estetica di bellezza e piacere.

E ora noi vogliamo occupare spazi diventati tristi e solitari, abbandonati dalle persone, per trasformarli in luoghi di bellezza, per il piacere degli occhi e del cuore. Un passaggio effimero, visibile ai molti che non potranno essere presenti attraverso i mezzi che abbiamo oggi a disposizione per comunicare: e proprio allora, paradossalmente, ciò che è solo tecnologia diventa lo strumento per diffondere quello che l’immaginazione ha creato. Una sintesi, in fondo, anch’essa creativa. Un modo – concludono gli organizzatori -per riempire finalmente i vuoti del mondo reale e dell’anima”.

CALENDARIO degli eventi a Massa Marittima:

Martedì 1 dicembre ore 11 – Giardino di Norma Parenti

Giovedì 3 dicembre ore 11 – Chiostro di Sant’Agostino

Sabato 5 dicembre ore 11- Cattedrale di San Cerbone

(variazioni possono essere dovute alle condizioni meteo)

OPERE DI: Andrea Anselmi | Renato Begnoni | Andrea Berti | Bertram Biersack | Gian Paolo Bonesini | Samuele Calosi | Elena Casanova | Claudio Carnesecchi | Angela Casagrande | Claudio Cenerini | Matia Chincarini | Alberto Danelli | Carlo Delli | Kaveh Faraji | Roberto Fontanella | Vincenzo Gabbrielli | Daniela Gerli | Fernanda Guidi | Emily Lunz | Osvaldo Maffei | Mario Mancini | Andrea Massaro | Anna Morandi | Carla Moscatelli | Carlo Paoli | Rita Patti | Federico Pinto | Marina Flor Quattrini | Valerio Radi | Franziskus Schmid | Costanza Soprana | Carlo Tardani | Giampaolo Territo | Enzo Tiberi | Mauro Tozzi | Claudio Ulivelli |