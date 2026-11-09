ROSELLE. L’appuntamento è per venerdì 13 novembre all’Osservatorio astronomico alle ore 21:30. La sottile falce di Luna tramonterà prima dell’inizio della serata: avremo un cielo buio, ideale per gli oggetti più deboli. Saranno a disposizione dei visitatori i telescopi C8 e C11 in giardino e il C14 della cupola.

Ma cosa accadrebbe se oltre ai moderni catadiottrici utilizzassimo le due configurazioni ottiche per antonomasia, il riflettore Newtoniano e il rifrattore Galileiano? Vedremmo le stesse cose oppure no? Adesso gli osservatori potranno scoprirlo.

Andando a caccia della Galassia del Triangolo, la “sorella minore” di Andromeda, distante circa tre milioni di anni luce: un oggetto delicato che si apprezza solo sotto cieli bui come questo. L’osservazione salirà poi verso Perseo, con il suo spettacolare Doppio Ammasso, e verso le Pleiadi, il gruppo di giovani stelle azzurre che annuncia l’inverno. Proprio vicino alle Pleiadi si trova Urano, a pochi giorni dalla sua opposizione: lo cercheremo al telescopio per scoprirne il colore verde-azzurro. Non mancherà una visita a Saturno e, verso la fine della serata, a Giove che si alza a est.

In caso di maltempo la serata si terrà comunque: in sala conferenze proietteremo e racconteremo il cielo che le nuvole ci nascondono e/o le configurazioni ottiche dei telescopi.

Presenta la serata Nazario Montuori, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roselle.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito amsagrosseto.com.