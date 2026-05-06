MASSA MARITTIMA – Prosegue il ciclo di incontri “Mens sana in corpore sano. Giovani consapevoli”, promosso dall’associazione Volley Massa Marittima in collaborazione con la Biblioteca comunale Gaetano Badii e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. Un percorso dedicato ai giovani e alle famiglie per approfondire temi fondamentali della crescita, della salute e del benessere.

Il secondo appuntamento dal titolo “Nutrizione e allenamento: alla ricerca del giusto equilibrio”, si terrà venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 15 alle 17, presso la Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima.

Interverranno i pediatri Giulia Guerrini e Raffaele D’Alfonso, che guideranno il pubblico in una riflessione sull’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita equilibrato, soprattutto durante l’età evolutiva e nell’attività sportiva.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto volto a promuovere consapevolezza, benessere e sani stili di vita tra i giovani, creando occasioni di confronto aperte alla cittadinanza.