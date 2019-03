Nuovo concerto per Recondite Armonie: al pianoforte un grande solista argentino

GROSSETO – Nuovo appuntamento con il Festival Musicale Internazionale “Recondite Armonie” domenica 31 marzo alle 18 alla Chiesa della Misericordia, nel centro storico di Grosseto.

Il Festival anche quest’anno dedica alcune date della rassegna ai grandi solisti del panorama concertistico internazionale. Quest’anno ospite il pianista argentino Daniel Rivera, che eseguirà un programma appassionato e coinvolgente comprendente capolavori della letteratura pianistica romantica e russa.

Daniel Rivera è nato nel 1952, a Rosario (Argentina) grazie alle premiazioni in importanti Concorsi Pianistici Internazionali tra i quali Busoni, Ciani, Pozzoli, Rina Sala Gallo, Cata Monti, il Beethoven di Vienna, Reine Elisabeth di Bruxelles, il Liszt-Bartók di Budapest e il Paloma O’Shea di Santander inizia giovanissimo una prestigiosa carriera pianistica, presentandosi nei maggiori teatri del mondo, tra cui la Sala Philarmonia di Kiev, il Queen Elizabeth Hall di Londra, il Park Musik Hall di Dallas, il Musikverein di Vienna, il Teatro Colón de Buenos Aires.

Grazie alle sue straordinarie capacità tecniche e interpretative, suscita l’interesse di Martha Argerich, che lo invita personalmente al “Progetto Martha Argerich” di Lugano nel 2009. Da quel momento, il legame con la leggendaria pianista argentina, si trasforma in un’intensa collaborazione artistica. Membro di Giurie in importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali, Daniel Rivera é Docente di Pianoforte Principale presso l’Accademia Internazionale di Musica e Arte “Aimart” di Roma, l’Accademia delle Arti di Sarzana e l’Accademia Musica Ritrovata di Livorno.

Biglietti

Il costo del biglietto é di 12 euro intero, 9 euro ridotto per gli under 25 e soci del Festival e Gratis per i bambini sotto i 10 anni di età.

Una degustazione di vini e prodotti tipici realizzata da Speroni Eventi in collaborazione con Cantina I Vini di Maremma, Latte Maremma, Caseificio Il Fiorino e AIS Grosseto, compresa nel prezzo del biglietto, sarà offerta a tutti i presenti alla fine del concerto. Presenta il concerto il giornalista Carlo Sestini

Prevendita

Tutti i giorni all’ Edicola La Pace di Grosseto (Via della Pace, davanti la Chiesa del Sacro Cuore) e dalle ore 17.00 di domenica 31 Marzo direttamente nel luogo del concerto. Per informazioni 3206812722 – info.reconditearmonie@gmail.com – www.reconditearmonie.com