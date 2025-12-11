CAPALBIO – Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Giovani madri” dei fratelli Dardenne, “Eternity” di David Freyne, “Vita privata” di rebecca Zlotowski e “C’è un posto del mondo” di Francesco Falaschi.

“Giovani madri” sarà in sala venerdì 12 alle 16.30, sabato 13 alle 18.45 e domenica 14 dicembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano). “Eternity” sarà proiettato venerdì 12 alle 18.45 e sabato 13 dicembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano). Sarà la volta di “Vita privata” venerdì 12 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 13 alle 16.30 e domenica 14 dicembre alle 18.45.

“C’è un posto nel mondo”, il nuovo film del regista grossetano Francesco Falaschi – interamente ambientato e girato nei paesi del Monte Amiata -, sarà proiettato domenica 14 dicembre, alle ore 16. In sala saranno presenti il regista e lo sceneggiatore Alessio Brizzi, che introdurranno il film e dialogheranno con il pubblico dopo la proiezione.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).