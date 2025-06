CAPALBIO – Tutto pronto per un nuovo weekend al Nuovo cinema Tirreno. Si comincia venerdì 20 giugno con le proiezioni de “Il sale della terra” di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, alle 19.15, e “Fuori” di Mario Martone, alle 21.30.

Sabato 21 giugno, alle ore 21, ci sarà “Il complottista” di Valerio Ferrara. Il registra sarà in sala per incontrare il pubblico e dialogare sul film. Modererà Martina Zigiotti.

Domenica 22 giugno tornano in sala “Fuori” alle 19.15 e “Il sale della terra” alle 21.30.

“Il complottista”. Antonio è un barbiere romano che si convince che i lampioni comunichino in codice Morse: la sua ossessione lo trasforma in un piccolo guru del quartiere, ma il confine tra paranoia e realtà si assottiglia pericolosamente. Un’opera lucida, corrosiva e profondamente attuale. Un ritratto ironico e inquietante di una società disorientata, sospesa tra verità e delirio, solitudine e bisogno di credere.

Valerio Ferrara è nato a Roma nel 1996. Dopo la laurea in Storia dell’Arte e Spettacolo alla Sapienza Università di Roma, studia regia al Centro Sperimentale di Cinematografia e lavora come assistente di Marco Bellocchio. Nel 2021 il suo cortometraggio “Notte romana” è in concorso alla Settimana della Critica di Venezia. Nel 2022 con il suo cortometraggio “Il Barbiere complottista” vince il premio La Cinef al Festival di Cannes. “Il Complottista” è il suo primo lungometraggio.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Grazie a Cinema revolution, l’ingresso per “Fuori” sarà ridotto a 3.50 euro.