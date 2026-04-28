CAPALBIO – Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, saranno proiettati “Un anno di scuola” di Laura Samani, “Michael” di Antoine Faqua e “Il caso 137” di Dominik Moll.

“Un anno di scuola” ci sarà giovedì 30 aprile alle 16.45 e sabato 2 maggio alle 19. “Michael”, invece, sarà proiettato giovedì 30 aprile alle 19, venerdì 1° maggio alle 16.45 e alle 19, sabato 2 maggio alle 16.45 e alle 21.15 (in quest’ultima proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 3 maggio alle 19 e alle 21.15. “Il caso 137” sarà in sala giovedì 30 aprile alle 21.15, venerdì 1° maggio alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 3 maggio alle 16.45.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.