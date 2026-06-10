CAPALBIO – Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, questo weekend, saranno proiettati “Tuner-L’accordatore” di Daniel Roher e “Hen-Storia di una gallina” di György Pálfi.

Il primo sarà in sala venerdì 12 alle 17.30 e alle 21.30, sabato 13 alle 19.30 e domenica 14 giugno alle 21.30. “Hen-Storia di una gallina” ci sarà venerdì 12 alle 19.30, sabato 13 giugno alle 17.30 e alle 21.30 e domenica 14 giugno alle 17.30 e alle 19.30.

“Tuner-L’accordatore“. Niki è un ex bambino prodigio del pianoforte con un dono rarissimo: un udito assoluto capace di cogliere ogni minima vibrazione. Un talento straordinario che lo ha costretto ad abbandonare la musica e a reinventarsi come accordatore di pianoforti. Ma quando qualcuno scopre che il suo orecchio perfetto può servire anche ad altro, la sua vita cambia improvvisamente direzione. Con Leo Woodall e Dustin Hoffman, il debutto nel cinema di finzione del premio Oscar Daniel Roher si muove tra noir, commedia e film musicale, trasformando il suono nel vero protagonista della storia.

“Hen-Storia di una gallina“. Fuggita da un allevamento intensivo, una gallina dalle piume nere trova rifugio nel cortile di un ristorante fatiscente. Qui scopre l’amore, affronta la rigida gerarchia del pollaio e fa di tutto per proteggere le sue uova. Sullo sfondo di questa incredibile avventura animale, costellata di piccoli grandi imprevisti, dei quali la gallina è a volte ignara testimone, altre volte elemento scatenante, la vita umana fa il suo corso e la nostra eroina si ritrova, suo malgrado, coinvolta in una rete clandestina di traffico di migranti. La sua ironica e toccante odissea rende la storia una metafora delle disuguaglianze, delle ingiustizie e delle lotte silenziose che segnano le vite umane.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.