CAPALBIO – Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Lady nazca-La signora delle linee” di Damien Dorsaz, “Il bene comune” di Rocco Papaleo e “Un poeta” di Simón Mesa Soto.

Il primo ci sarà venerdì 27 alle 16.30, sabato 28 alle 16.30 e domenica 29 marzo alle 21. “Il bene comune” sarà proiettato venerdì 27 alle 18.45, sabato 28 alle 21 e domenica 29 marzo alle 18.45. “Un poeta” ci sarà venerdì 27 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 28 alle 18.45 e domenica 29 marzo alle 16.30.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.