CAPALBIO – Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Il Dio dell’amore” di Francesco Lagi, “Cena di classe” di Francesco Mandelli, “Un poeta” di Simon Mesa Soto e “Jumpers-Un salto tra gli animali” della Disney.

Il primo sarà proiettato venerdì 10 alle 16.45 e sabato 11 aprile alle 19. “Cena di classe” sarà in sala venerdì 10 alle 19, sabato 11 alle 21.15 e domenica 12 aprile alle 19. “Un poeta” di Soto ci sarà venerdì 10 alle 21.15, sabato 11 alle 16.45 e domenica 12 aprile alle 21.15. “Jumpers-Un salto tra gli animali” sarà in programma per domenica 12 aprile alle ore 16.45.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.