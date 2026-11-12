CAPALBIO – Due fine settimana all’insegna del grande cinema al Nuovo cinema Tirreno. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre e da venerdì 20 a domenica 22 novembre saranno proiettati “Dio ride”, “L’essere amato” (“El ser querido”) e “Wild horse nine”. Gli ultimi due titoli saranno proposti anche in versione originale con sottotitoli in italiano.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente in sala. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://nuovo.nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure seguire le pagine Facebook e Instagram del Nuovo cinema Tirreno.

Di seguito la programmazione e le schede dei film.

Dio ride

Presentato come film di chiusura alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, la nuova pellicola di Giovanni Veronesi porta Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando nell’Italia del Seicento, tra prediche irriverenti e sospetti dell’Inquisizione. Una commedia storica insolita e brillante, che gioca con ironia sui temi della fede, della libertà e del potere.

Programmazione

· Venerdì 13 novembre – ore 15; ore 17.10

· Sabato 14 novembre – ore 15; ore 19.20

· Domenica 15 novembre – ore 15; ore 17.10

· Venerdì 20 novembre – ore 15; ore 17.10

· Sabato 21 novembre – ore 15; ore 19.35

· Domenica 22 novembre – ore 15; ore 17.10

L’essere amato (El ser querido)

In concorso a Cannes 2026 e da poco presentato alla Festa del Cinema di Roma, il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen, uno dei maggiori talenti del vivacissimo cinema spagnolo contemporaneo, è un’opera potente e sorprendente, in cui cinema e vita si intrecciano continuamente. Un Javier Bardem monumentale e una splendida Vicky Luengo interpretano un celebre regista e sua figlia attrice, che tornano a lavorare insieme dopo quindici anni di lontananza. Un cinema di straordinaria vitalità, che passa dalla rabbia alla tenerezza, dall’ironia allo struggimento, con una regia vertiginosa e una forza emotiva che lascia senza fiato.

Programmazione

· Venerdì 13 novembre – ore 19.20

· Sabato 14 novembre – ore 21.45

· Domenica 15 novembre – ore 19.20

· Venerdì 20 novembre (versione originale con sottotitoli in italiano) – ore 21.45

· Sabato 21 novembre – ore 17.10

· Domenica 22 novembre – ore 21.45

Wild horse nine

Presentato in concorso a Venezia 2026, il nuovo film del regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell’isola è una commedia nera tagliente, capace di mescolare ironia e riflessione sulle ombre del potere. Siamo sull’Isola di Pasqua, nel 1973, alla vigilia del golpe cileno: John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati in missione in questo remoto paradiso, dove segreti del passato, intrighi politici e incontri imprevisti complicheranno decisamente le cose.

Programmazione

· Venerdì 13 novembre (versione originale con sottotitoli in italiano) – ore 21.45

· Sabato 14 novembre – ore 17.10

· Domenica 15 novembre – ore 21.45

· Venerdì 20 novembre – ore 19.20

· Sabato 21 novembre – ore 21.45

· Domenica 22 novembre – ore 19.20