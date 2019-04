Nuovo appuntamento in città: Pisani presenta “Maremma, ombelico del mondo”

GROSSETO – Taglio del nastro per l’appuntamento di ‘Maremma Ombelico del Mondo’, il nuovo pomeriggio parlato, che una volta al mese, andrà a sostituire ‘Spazio Libero’. A curare questi incontri insieme a Paolo Pisani ed agli abituali ‘compari’, ci saranno anche il giornalista Claudio Bottinelli e l’opinionista Ettore Costantini co – ideatori di questa nuova creatura.

Eccellenze e protagonisti dei vari settori economici, culturali ed altro, si alterneranno nella ‘Sala Pascucci’, per raccontarsi e raccontare ciò che li caratterizza. “Sarà questo un modo – dichiara Pisani – di conoscerli più da vicino, ascoltando dalle loro stesse voci, fatti e vicende del loro impegno”. Sicuramente, sarà un vero e proprio primo piano, una maniera dettagliata e pertinente, di conoscerli meglio ed apprezzarne professionalità e valore.

Primi Ospiti di questo appuntamento, previsto per le ore 18 di Mercoledì 17 aprile, saranno per la ‘Distilleria Nannoni’, la Regina della Grappa Priscilla Occhipinti ed il vulcanico padre Roberto. L’incontro, sarà una sorta di augurio di buona Pasqua e, considerate le due festività calendariali, del 25 aprile e del 1° maggio, anche di arrivederci ( con ‘Spazio Libero ) al mercoledì 8 maggio. Azzardiamo che, parlando di grappa, non mancheranno assaggi