Nuovo appuntamento con “Spazio libero”: protagonista l’arte di Dominga Tammone

GROSSETO – Sarà la giovane Artista Dominga Tammone, a vivacizzare l’appuntamento di Mercoledì 24 ottobre con ‘Spazio Libero’, curato da Paolo Pisani, alle 18 in Sala Pascucci.

«Estrosa, fantasiosa, eccellenza della grafica e della vignettistica, Tammone è, da diversi anni, una realtà artistica nazionale – spiegano gli organizzatori – merito della sua iniziale notorietà va riconosciuto a Priscilla Occhipinti, Maestro Distillatore della ‘Nannoni Grappe SRL’ che, unitamente al padre Roberto ed al suo staff aziendale, ha in un certo senso ‘adottato’ questo personaggio. Essere a ‘Spazio Libero’, permetterà alla brava Dominga, di parlare di se, di far conoscere il suo passato, il presente ed i suoi progetti anche futuri. Peraltro, saranno Ospiti di questa puntata settimanale anche gli ‘Occhipinti’, in qualche modo ‘gemellati’ alla Tammone, ma soprattutto legati da amicizia, stima e affetto».

«Guido Capirci come ‘blogman’ e Breschi come ‘cerimoniere’ – conclude la nota – garantiranno la loro preziosa presenza».