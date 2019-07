Nuovo appuntamento con “Porto d’arte”: si parla della street art in Maremma

MARINA DI GROSSETO – Il giovedì al Porto della Maremma si parla delle meraviglie dell’arte contemporanea. È la rassegna “Porto d’arte”, la serie di appuntamenti promossi dal Porto della Maremma con Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura.

Dopo il successo del primo incontro, si replica giovedì 25 luglio sempre alle 22 nella galleria del porto di Marina di Grosseto: l’ingresso è libero. Il tema questa volta è “Arte pubblica e street art a Grosseto”. A condurre l’incontro – non una lezione d’arte, ma un dialogo con tutti i partecipanti – sarà ancora Mauro Papa, direttore di Clarisse Arte.

Giovedì scorso – spiega Mauro Papa – abbiamo parlato di Wild Horses dei Rolling Stones, mentre stavolta parleremo di Marco Cavallo. Marco Cavallo era una scultura che, nel febbraio del 1973, sfondò il muro del manicomio di Trieste e liberò i matti, rendendoli cittadini. Che c’entrano i cavalli selvaggi di Mick Jagger e Marco Cavallo con l’arte contemporanea? E, soprattutto, che c’entrano con la Maremma? Venite a scoprirlo».

Gli incontri successivi (sempre alle 22, a ingresso libero) sono in programma giovedì 1 agosto (“Niki de Saint Phalle e l’arte femminista”) e giovedì 8 agosto (“Il giardino di Daniel Spoerri e gli altri parchi d’arte in Maremma”). Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 488067 (Clarisse Arte) oppure 0564 330075 (Porto della Maremma).