FOLLONICA – Per il ciclo “Cinema d’autore – Giovedì all’Astra”, al cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato “Il mio giardino persiano” di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, con Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mohammad Heidari (II), Mansoore Ilkhani.

“La vedova settantenne Mahin non ha mai voluto risposarsi e vive sola a Teheran nella sua grande casa con giardino. Stanca della solitudine, avvicina l’anziano tassista Faramarz e lo invita da lei per passare una serata insieme. L’incontro inaspettato si trasformerà per entrambi in qualcosa d’indimenticabile”.

Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell’utenza una tesserina al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi.

