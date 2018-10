Nuova tappa per “Onda d’urto”: il ’68 raccontato da Teatro Studio è a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 26 Ottobre alle 17 la Biblioteca Italo Calvino ospita “Onda d’Urto” il Reading di Teatro Studio che riguarda i momenti salienti dal ’68-’78, tra la contestazione giovanile e la strategia del terrore.

«Il ’68, qui assurto a valore di sostantivo, non più di data circoscritta, non più di anno a sè stante, per quanto sia stato ricco di eventi importantissimi e tutti nuovi, costituisce argomento assai vasto e complesso – spiegano gli organizzatori – l’intero Progetto, quello della Rete delle Biblioteche della Maremma, cercherà di affrontare quanti più aspetti possibili. Compito del Reading del Teatro Studio, quello di affrontare e guardare ad uno dei lati più oscuri di quel momento storico».

«Si è cercato quindi un filo ed un format, che restasse in bilico tra realtà e “allegoria” – proseguono gli organizzatori – scegliendo di restituire emozioni e fatti, sia con la canzone e le ballate, sia con le immagini, sia con brani di teatro scritti in quegli anni, sia con documenti e testimonianze. Il tentativo è stato quello di emozionare, di creare un’ ‘Onda d’Urto’, affinchè chi quegli anni li ha vissuti o studiati, potesse ritrovarvi tutto il fecondo e vibrante caos, prolifico e giovanile, irrompente e irruento e affinché, chi, per età, non li avesse mai sentiti nominare, potesse coglierne lo slancio sincero, anche ingenuo, ma potente e nuovo, fatto di cultura, di controcultura, di anticonformismo, di creatività, di partecipazione, di immaginazione e di coraggio».