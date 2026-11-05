GROSSETO. Dopo l’annullamento dell’evento dello scorso fine settimana, l’incontro con Maciej Piotr Vella fa nuovamente tappa a Scarlino, riprogrammato in una nuova veste. La presentazione ufficiale de “La truffa del futuro“, opera prima pubblicata da Innocenti Editore, si terrà domenica 8 novembre 2026 alle ore 16:00 presso l’Azienda Agricola La Pierotta (Località La Pierotta, 19).

L’evento rappresenta una nuova occasione per confrontarsi apertamente sui temi centrali del libro. Il testo si allontana dai classici saggi o dai manuali motivazionali, presentandosi come un’analisi cruda e disillusa della nostra generazione. Racconta di chi ha seguito alla perfezione le regole del gioco imposte dalla società, superando la precarietà e costruendosi una stabilità economica, per poi ritrovarsi a fare i conti con l’ansia e la tachicardia. Il libro smonta quell’illusione collettiva che ci ha convinto a sacrificare il presente sull’altare del domani, un domani che troppo spesso si rivela una prigione dorata.

A guidare la discussione sarà Francesco Carretta in veste di moderatore. Dialogheranno con lui l’autore Maciej Piotr Vella e l’editore Stefano Innocenti. L’incontro mantiene la sua natura profondamente informale: non una lezione frontale, ma uno spazio per riflettere senza filtri su una condizione condivisa da molti.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 novembre alle ore 16:00 presso La Pierotta a Scarlino. L’ingresso è libero e aperto a tutti.