“Notti dell’Archeologia”: letture per i più piccoli e truccabimbi al museo

GROSSETO – Tornano al Museo archeologico e d’arte della Maremma le “Notti dell’archeologia”. Giovedì 11 luglio, in occasione anche della “Notte bianca della musica”, nelle sale di piazza Baccarini alle 21.30 è in programma un reading per bambini dai 5 ai 10 anni dal titolo “Strumenti musicali e mitologia”.

“C’è un bambino straordinario, Orfeo, che non piange appena nato, ma si mette a cantare in modo così dolce da incantare gli uccelli che volano lì intorno. C’è la ninfa Siringa, che si trasforma in canne mosse dal vento per sfuggire a Pan, il dio dei boschi innamorato di lei, che costruirà con quelle canne il primo flauto per ricordare il suo amore. C’è un gruppo di ragazzi scatenati, chiamati Coribanti, che battendo bastoni, pietre e metalli, coprono il pianto del piccolo Zeus e gli salvano la vita”.

Queste le tre storie che si racconteranno e che ricordano come all’origine della musica ci sia una relazione intima e totale con la natura e gli spiriti che la abitano e che paura, amore, solitudine, struggente nostalgia e ricerca di armonia, trovino nel canto e nel suono il loro primo linguaggio e, forse, la loro origine remota.

A seguire il truccabimbi a tema musicale. Le iniziative rientrano nel programma delle Notti dell’archeologia organizzate in collaborazione con la Regione Toscana.

Sempre alle 21.30, per gli adulti, è prevista una visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo”.

Ingresso a 1 euro per tutti.

Il Museo a luglio e ad agosto è aperto il giovedì, il venerdì e il sabato anche serale dalle 21 alle 23 con la possibilità di visitare la mostra “Oltre il Duomo. Il pozzo ipogeo e le sue ricchezze”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0564/488752. Altre info qui.