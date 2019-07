“Notti dell’archeologia”: alla scoperta delle Vie degli etruschi. Incontro nel borgo

SOVANA – Per il programma di eventi delle Notti dell’Archeologia, organizzati in collaborazione con la Regione Toscana, venerdì 26 luglio alle 17.30, nel Palazzo Pretorio di Sovana (Sorano) si svolgerà la conferenza “I misteri del Cavone. Vecchie indagini e nuove scoperte”. Un evento che vedrà la partecipazione di studiosi e archeologi con lo scopo di illustrare anni di indagini, studi e ricerche effettuate all’interno e nelle immediate adiacenze del “Cavone” la via cava etrusca più imponente e suggestiva del territorio di Sovana e del Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano.

Tra gli interventi quelli di Adriano Maggiani, Università degli Studi Cà Foscari di Venezia, Maria Angela Turchetti del Polo Museale della Toscana, Luca Nejrotti Aix Marseille Univ. Aix-en-Provence, France, Matteo Milletti della Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto ed Arezzo, e Lara Arcangeli responsabile del sistema museale del Comune di Sorano. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco di Sorano Pierandrea Vanni. Ingresso libero.

Per informazioni: Parco Archeologico Città del Tufo, tel. 0564614074, email: info@leviecave.it. Il programma completo delle Notti dell’Archeologia può essere consultato sul sito: www.museidimaremma.it o sulla pagina Facebook della rete museale.