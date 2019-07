Notti dell’archeologia al museo: aperture serali, visite guidate, laboratori per bambini e libri

GROSSETO – In città tornano le Notti dell’Archeologia, l’iniziativa organizzata con la Regione Toscana che prevede aperture straordinarie serali ed eventi in musei, parchi ed aree archeologiche toscane. Sono tantissimi gli eventi che si terranno al Museo archeologico e d’arte della Maremma per le Notti dell’Archeologia nel mese di luglio. Di seguito il programma.

Giovedì 4 luglio – apertura serale 21-23

Maam

21.30 Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità. Percorso guidato alla scoperta del vano ipogeo e dei suoi tesori.

Giovedì 11 luglio – apertura serale 21-23

Piazza Baccarini

21.30 Reading per bambini dai 5 ai 10 anni “Strumenti musicali e mitologia” e truccabimbi. Serata dedicata ai più piccoli alla scoperta dei miti del passato.

Sabato 13 luglio – apertura continuata fino alle 24

Maam

18 Visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo”

21.30 Cattedrale di San Lorenzo. Discesa al vano ipogeo in collaborazione con Società naturalistica speleologica maremmana. A seguire visita guidata al Maam della mostra “Oltre il duomo” per tutti i partecipanti alla calata nel vano ipogeo.

Evento gratuito a numero chiuso (prenotazione obbligatoria)

Giovedì 18 luglio – apertura serale 21-23

Piazza Baccarini

21.30 caccia al tesoro per bambini dai 7 ai 12 anni “Cerca l’atleta che c’è in te”

Giovedì 25 luglio – apertura serale 21-23

Giardino dell’archeologia

21.30 Presentazione del libro di Iacopo Melio “Faccio salti altissimi”

Informazioni sull’iniziativa e prenotazioni: 0564/488752

Informazioni sul MAAM sono sulla pagina Facebook e sul sito del Comune