Notte romantica a Montemerano: visite guidate, aperitivo, degustazioni e musica

MONTEMERANO – Sabato 22 giugno, Montemerano ospita la “Notte romantica”, evento nazionale organizzato e ideato dall’associazione “Borghi più belli di Italia” della quale fa parte Montemerano. Per l’occasione, Montemerano anche quest’anno illuminerà a lume di candela le vie del borgo, offrirà tanti appuntamenti all’insegna dell’amore.

PROGRAMMA

Alle 17 visita del borgo a cura dell’Accademia del Libro di Montemerano, alle 18 aperitivo in musica con il complesso “Mmd” in via Italia, alle 19 concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemerano, sempre in via Italia, alle 21.30 “Romanze romantiche” in piazza del Castello.

Durante la serata degustazione di vini locali a cura dei sommelier della federazione Fisar. L’evento è patrocinato dal Comune di Manciano e curato dalle associazioni pro loco Montemerano, polisportiva Montemerano, Filarmonica Giuseppe Verdi e Accademia del libro di Montemerano.