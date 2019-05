“Notte europea dei musei”: eventi in tutta la provincia. Riserve aperte dal tramonto all’alba

GROSSETO – Sabato 18 maggio torna il consueto appuntamento con la Notte europea dei musei, quest’anno alla sua 15esima edizione. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Consiglio d’Europa, Unesco e Icom, per valorizzare l’identità culturale europea e coinvolge i musei di tutta Europa.

Anche quattro musei della Provincia di Grosseto, che fanno parte della rete Musei di Maremma, apriranno le loro porte al pubblico per questa occasione davvero unica che permette di visitare un museo la notte gratuitamente o quasi.

Al Museo archeologico e d’arte della Maremma di Grosseto, apertura straordinaria fino alle 23 ad ingresso libero. Dalle 18 alle 22 è prevista la visione del documentario “Grosseto tra storia e fede”, con la regia di Raffaele Papa e prodotto da My – Group 0-13PK.

A Massa Marittima sarà organizzata una visita speciale al Complesso Museale San Pietro all’Orto dal titolo “Viaggio tra musica e pittura” alle ore 21. Si tratta di una visita guidata all’intero complesso del San Pietro all’Orto (Museo degli organi di Santa Cecilia e Museo di arte sacra), che si svolgerà con il sottofondo musicale degli organi antichi suonati da Lorenzo Ronzoni. Ingresso con biglietto ridotto. Obbligatoria la prenotazione al numero 0566-906525 o inviando una mail: michela.berto@coopzoe.it.

Il Museo di storia naturale della Maremma aderisce all’iniziativa organizzando il Bioblitz per vivere la “Notte Europea dei Musei” immersi nella natura 24 ore alla scoperta della biodiversità, che si terrà da sabato 18 maggio alle 18 a domenica 19 maggio alle 18 nella Riserva naturale Val di Farma e Riserva statale Belagaio a Roccastrada. Un modo informale e divertente di registrare la varietà delle forme di vita che possiamo trovare in natura. Scienziati e cittadini collaborano fianco a fianco alla raccolta di dati sul nostro ambiente: per segnalare e registrare quante più possibili specie di piante, animali e funghi. Per iscriversi: www.naturaesocialmapping.it, info: 0564-488571.

A Santa Fiora sul Monte Amiata il Museo delle miniere di Mercurio organizza una serie di visite guidate da sabato 18 a domenica 19 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00. Ingresso 3 euro. Info: 328-1113419, e-mail: minieredimercurio@gmail.com.

Per tutte le altre informazioni si può cliccare sul sito www.museidimaremma.it