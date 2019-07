Notte magica di plenilunio: visita guidata della Diaccia Botrona in barchino

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Notte magica, notte di plenilunio nella splendida cornice naturale della Diaccia Botrona. Un suggestivo e rievocativo paesaggio illuminato dal solo chiarore delle stelle e della luna per conoscere l’autentica “anima” della Maremma, ascoltando i richiami degli uccelli, osservando guizzi di pesci, le canne palustri che danzano nel vento. Una serata speciale per un modo diverso e suggestivo di vivere la Riserva Naturale Diaccia Botrona, scrigno di biodiversità. Un’esperienza sensoriale unica immersi nei suoni e nelle atmosfere della natura in una delle zone umide più importanti d’Italia. È la visita guidata in notturna in barchino nella Riserva Naturale Regionale Diaccia Botrona

Data evento: mercoledì 17 luglio – ore 21:00

Luogo evento: Riserva Naturale Regionale Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia)

Incontro: ore 20:45 Casa Rossa Ximenes

Per informazioni e prenotazioni:

Soc. Maremmagica

cell. 3890031369

e-mail: info@maremma-online.it

www.maremma-online.it