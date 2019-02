Notte di note con l’Opificio Sonoro Maremmano

FOLLONICA – Giovedì 21 febbraio alle 21,15, al Teatro Fonderia Leopolda, il gruppo Osm, Opificio Sonoro Maremmano, presenta il concerto “Non ci sono più”. L’Opificio Sonoro Maremmano è un gruppo che unisce la tradizione storica della musica cantautorale italiana con atmosfere sognanti, caotiche, distorte: un “rock d’autore”.

Il nome del gruppo si riferisce alla concezione d’industria musicale e culturale: coscienti di essere dei fabbricanti di canzoni si sentono più rappresentati dal termine “Opificio”, che indica un luogo in cui si fa, si costruisce, ma con una idea alla base che è quella dell’artigianato, dove ogni prodotto non risulta esser seriale, ma un unicum.

Giovedì 21 febbraio alle ore 21.15 il gruppo Osm presenta al Teatro Fonderia Leopolda “Non ci sono più”, un concerto di brani che dialogano tra loro su temi come la perdita d’identità, lo smarrimento, la fuga, la rinascita, il rapporto con l’altro (se stessi come altro-da-sé, il diverso, chi non c’è più, i migranti) il tempo e la fine.

I musicisti dell’Opificio sono: Andrea Guazzino, voce e chitarra elettrica, Alessio Guazzino alle percussioni percussioni, Riccardo Nucci, piano e voce, Paolo Cellini al basso, Andrea Gozzi, chitarre e voce, Mirko Rosi alla batteria.

Ingresso 10 euro, posto unico numerato. Biglietti disponibili alla pro loco (10 euro + un euro per diritti di prevendita), via Roma 49, telefono 056652012 o alla biglietteria del teatro, il giorno dello spettacolo dalle ore 20.