FOLLONICA – L’intelligenza artificiale è stata protagonista dello scorso anno del nostro percorso di Lavoro Narrato, non solo nella sua edizione ormai tradizionale della “Notte del Lavoro Narrato” del 30 aprile al Magma, ma anche in una serie di incontri e attività che si sono svolte all’interno e intorno all’ Istituto Comprensivo Follonica 1 e alla Biblioteca della Ghisa.

Alle ore 17.00 l’argomento verrà approfondito nella Sala fantasmi, al Magma, usando come sollecitazione la presentazione del nuovo libro del filosofo Manzotti e del neurologo Rossi, accompagnati da esperti del bello e dell’arte ed in particolare Elisa Ciaffone (Dirigente scolastico Istituto Comprensivo 1) , Stefano Cocco Cantini (Musicista e Direttore della Scuola di musica comunale) e David Fantini (Architetto), con l’organizzazione di Irene Costantini (docente scuola primaria) e l’intrattenimento musicale con Stefano Cocco Cantini (Sax) e Marco Piccirillo (Contrabbasso). Introduce e modera Laura Galeazzi.

Notevoli le novità di cui i due autori parlano nel loro nuovo libro e che insegnano a capire quanto sia incisiva e costante la presenza dell’ IA nel nostro quotidiano, e quanto questo nuovo scenario richiami ad un forte senso di responsabilità. Sarà anche interessante scoprire e seguire il filo conduttore che unisce gli autori del libro agli altri ospiti presenti all’incontro.