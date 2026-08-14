SANTA FIORA – Lunedì 17 agosto torna la Notte Bianca di Santa Fiora, organizzata dal Comune insieme alla Pro Loco di Santa Fiora, alle associazioni del territorio e ai commercianti del Ccn di Santa Fiora, protagonisti di una serata che animerà il centro storico dal pomeriggio fino a notte.

Un programma pensato per tutti, grandi e piccoli, all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento, con spettacoli per bambini, musica dal vivo, visite guidate, mercatini, cibo e piatti tipici santafioresi.

Si parte alle 17.30 con uno degli appuntamenti più spettacolari della serata: La Parata di Cenerentola e il Gran Ballo del Regno, una magnifica fiaba itinerante tra via Roma e piazza Garibaldi, con personaggi, costumi e atmosfere da favola.

Dalle 19.00 apriranno gli stand gastronomici nei vicoli e nelle piazzette di Castello, con piatti tipici santafioresi, dolci e vino, a cura delle associazioni.

Alle 21.00, in piazza Garibaldi, concerto degli “Inverso Acustico” e trucca bimbi con TanitArt. Dalle 23.30 la serata prosegue con Alessandro Serenari aka Serendipity DJ, tra techno, house ed elettronica.

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate alle sale del Palazzo comunale, alle ore 17.30 e alle ore 21.30, su prenotazione (Marianna 328 691 5908), mentre sul ponte di via Roma saranno presenti fino a sera i mercatini delle eccellenze locali.