Notte bianca: appuntamento a domani sera con la serata speciale volontariato

GROSSETO – Dopo la Notte Bianca della Musica e la Notte Bianca dello Sport, è in arrivo nel centro storico di Grosseto domani, 25 luglio, “la Notte Bianca del Volontariato”, un’altra vera e grande novità nel panorama degli eventi organizzati in Toscana.

Si tratta del terzo appuntamento con i giovedì estivi che fanno parte del ricco programma de “Il Centro dell’Estate – shopping, art, fun & food” realizzato dal Centro Commerciale Naturale di Grosseto con la co-organizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio.

Dunque, questa volta, il tema scelto è il “volontariato”. Tante sono le associazioni che a Grosseto sono attive nel panorama del sociale. Una parte di queste sarà presente nelle piazze del centro, e avrà modo presentarsi al pubblico per farsi conoscere ed anche per cercare nuovi volontari.

Le aspettative oramai sono alte, visto il grande afflusso di cittadini e visitatori ai primi eventi in cartellone.

“Domani andremo a coinvolgere un’altra bella realtà, significativa e particolarmente attiva, nella nostra città: ovvero quella del volontariato – commenta Enrico Collura, presidente del CCN di Grosseto – L’entusiasmo è alle stelle nel vedere come gli sforzi dei commercianti per rianimare il centro stiano dando ottimi risultati. Anticipiamo che con questo giovedì si concluderà il ciclo delle Notti Bianche per aprire il trittico dei giovedì “del Gusto” di agosto. Si tratta di serate che saranno dedicate alle eccellenze territoriali”.

Tornando a domani, arrivano altri commenti.

“C’è grande attesa per la prossima Notte Bianca, dopo il grande successo riscosso nelle prime settimane – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi -: in questo caso vedremo protagonista per le vie del centro storico di Grosseto il mondo del volontariato e questo dà un ulteriore valore all’iniziativa, che vivremo ancora una volta con uno spirito diverso, nuovo, curioso. Invitiamo tutti a partecipare!”.

“I grossetani hanno dimostrato sempre di avere un grandissimo cuore – commentano dall’Ascom Confcommercio Grosseto il presidente Carla Palmieri e il direttore Gabriella Orlando – La serata sarà sicuramente un modo per ringraziare tutti coloro che dedicano il proprio tempo agli altri, oltre che un’ottima occasione per venire in centro storico per apprezzare la qualità delle attività commerciali e dei pubblici esercizi che rimarranno aperti fino a tardi”.

Infatti, come ogni giovedì, i negozi, con l’apertura serale, daranno la possibilità di fare shopping sotto le stelle, con il vantaggio dei saldi ancora in corso. Dalle 22.30, inoltre, i locali proporranno musica live ed altre interessanti iniziative.

Per il capitolo cultura, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, con sede in piazza Baccarini, farà l’apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00, con prezzo speciale d’ingresso fissato ad 1 euro, comprensivo di visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo” (ore 21.30).

“La notte del volontariato è una bellissima iniziativa – afferma Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – per riaffermare il concetto di comunità solidale. Far conoscere le tante associazioni di volontariato che operano sul territorio significa alimentare il protagonismo civico. E’ un atto positivo promosso dai Commercianti del Centro Storico e dal Centro Naturale che trova il nostro pieno appoggio poiché è in perfetta sintonia con i valori del marchio Conad. Siamo un supermercato che non si ferma al semplice scambio commerciale, ma si impegna a restituire sempre qualcosa di buono in termini di servizi e di socialità al territorio in cui opera. Questo è anche il senso del progetto Sosteniamo le passioni, attraverso il quale Conad, con i punti cuore, ogni anno sostiene le associazioni del territorio e coinvolge i cittadini in un gesto di solidarietà”.