“Notte al Museo senior”: dalla visita all’oasi allo yoga al risveglio. Ecco il programma

GROSSETO – Dopo il grande successo degli appuntamenti di “Sogni d’oro al Museo” dedicati ai bambini, per la prima volta il Museo di storia naturale della Maremma propone “Notte al Museo senior” per i più grandi. Sabato 5 ottobre, infatti, la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura organizza un’opportunità da non perdere per un’esperienza unica e indimenticabile, riservata questa volta agli adulti.

«Sulla scia dell’esperienza di successo di “Sogni d’oro al Museo”, una proposta che permette ai bambini di trascorrere una notte nelle sale del nostro museo dormendo in un sacco a pelo e divertendosi imparando con attività e laboratori –spiega Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma –con “Notte al museo senior” abbiamo voluto immaginare un’iniziativa per i “grandi” con una tematica specifica, un’escursione notturna a Fiumara nell’Oasi San Felice, affiliata Wwf, di proprietà Allianz, che ne ha concesso l’utilizzo gratuito per la manifestazione, e un incontro interattivo con Marco Mencagli, autore del libro “La terapia segreta degli alberi”, un’opera che descrive i risultati di ricerche scientifiche che dimostrano concretamente come un sano rapporto con la natura che ci circonda possa essere reale fonte di benessere e salute. Sarà un’esperienza da non perdere».

Il costo di partecipazione è di 30 euro a persona (25 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura; nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni dalla data della sottoscrizione), 50 euro a coppia. Per prenotazioni e informazioni (l’iniziativa è a numero limitato: massimo venti persone, minimo dieci) rivolgersi al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5 a Grosseto (0564 488571; segreteria@museonaturalemaremma.it).

I dettagli sugli orari verranno forniti agli iscritti. Ecco il programma: la notte al Museo prevede l’escursione notturna e gratuita all’Oasi di San Felice, l’incontro con Marco Mencagli su “La terapia segreta degli alberi”, la tisana della buonanotte, il pernottamento libero al museo con il sacco a pelo, il risveglio “yoga” nella mattinata di domenica 6 ottobre con Michela Franci, la colazione e il ritorno a casa. I partecipanti dovranno essere muniti di sacco a pelo, torcia o pila frontale, tutto il necessario per l’igiene personale e abbigliamento comodo e scarpe da trekking o da ginnastica per l’escursione.