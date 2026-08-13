FOLLONICA – Dal 14 al 20 agosto, il casello idraulico di Follonica, in via Roma 43, ospita la mostra “Tre generazioni a confronto”, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Tat e con il sostegno del Comune di Follonica, della sezione di Grosseto Aics e di Avis Provinciale.

Un evento che si propone come un vero e proprio percorso narrativo, visitabile tutti i giorni dalle 20.30 alle 24.00, capace di intrecciare arte e storia familiare in un dialogo continuo tra passato e presente.

I protagonisti di questo racconto sono Antonio Tammaro, Tamara Tammaro e Antonella Maria Giordano; nonno, madre e figlia uniti da una comune vocazione artistica, ma ciascuno portatore di una propria cifra stilistica. Le loro opere dialogano tra loro, mostrando come la tradizione possa diventare terreno fertile per l’innovazione.

Il vernissage della mostra è previsto per venerdì 14 agosto alle 20,30 con l’inaugurazione, cocktail di benvenuto e un reading poetico di Enrico Faenzi e Marisa Andreini, alias Meca & Cecco, il tutto coordinato da Carlo Sestini.

Ricordiamo che il cuore della mostra è racchiuso nel suo significato più profondo, ossia quello di raccontare come l’arte possa essere tramandata nel tempo, trasformandosi senza perdere la propria identità.

Le opere esposte costruiscono un filo conduttore che attraversa tre generazioni, mettendo in luce come linguaggi, tecniche e sensibilità differenti possano convivere in un equilibrio armonico. Un confronto che non è solo estetico, ma anche culturale e umano.

Accanto alla dimensione artistica, emerge anche il valore della collaborazione con il territorio. Il sostegno dell’Azienda Pepe Nero, della Dental Competence e di Avis Provinciale Grosseto, testimonia un legame concreto tra cultura, realtà economiche locali e sociali, unite nel promuovere iniziative di qualità.

“Tre generazioni a confronto” non è soltanto una mostra, ma un racconto corale fatto di immagini, parole ed emozioni. Un’occasione per riscoprire il valore della trasmissione artistica e per riflettere su come il passato possa continuare a vivere e rinnovarsi attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.