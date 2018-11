Nonne in campo per il Comitato per la Vita con il mercatino di via Varese. E c’è anche il teatro

GROSSETO – Anche quest’anno torna l’appuntamento con il Mercatino delle Nonne. Dopo il successo del Mercatino dei Ragazzi a ottobre, ora si mettono in gioco le nonne della città a dare sostegno al Comitato per la Vita. Dal 2 all’ 8 dicembre, dalle 15,30 alle 19,30, presso i locali dell’AVIS in via Varese, in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, il gruppo di volontarie ha deciso di rinnovare l’iniziativa benefica di un mercatino di Natale, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Comitato per la Vita. Chi parteciperà potrà trovare piccoli lavoretti artigianali, che hanno impegnato le signore durante l’anno, dal sapore tradizionale, ricco di ricordi e vecchi saperi.

Ancora una volta, cittadine e cittadini grossetani sono pronti a dimostrare la propria generosità e il proprio sostegno al Comitato, da anni impegnato nella prevenzione e nella cura di malattie oncologiche. Tutti coloro che si ritroveranno a fare una passeggiata per il centro storico la settimana dal 2 all’8 dicembre, sono invitati a fare un salto in via Varese da queste operose nonnine e lasciare un piccolo, ma sempre significativo, contributo. E il 2 alle 21 la compagnia Spazio scenico sale sul palco della sala Friuli del complesso San Francesco per la commedia “Matrimonio con il morto”. Tutto per il Comitato per la Vita!