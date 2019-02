Come la guerra sconvolge la vita: in città la presentazione del libro “Non ci salveranno i melograni”

GROSSETO – La Libreria delle Ragazze ospita venerdì 22 febbraio alle 17,30 la presentazione del libro “Non ci salveranno i melograni” di Maristella Lippolis che ne parlerà insieme a Donatella Borghesi.

Una vacanza solitaria in un’isola della Dalmazia che si prolunga al di là di ogni aspettativa e diventa una ricerca di sé. Un incontro con un mondo sconosciuto a pochi chilometri dalle proprie coste, che per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale manda nuovi segnali di guerra. Siamo nel 1991, e Laura deve combattere con i suoi fantasmi, in particolare il rapporto con la madre. Goran, invece, deve decidere da che parte stare nell’assurdo conflitto tra comunità etniche che fino ad allora in Jugoslavia avevano vissuto insieme senza conflitti, e che ha diviso tra serbi e croati anche la sua famiglia. Un romanzo intimista, dove i percorsi individuali seguono i tempi della vita in una piccola isola, tra la pesca quotidiana, la cura dell’orto, le passeggiate tra i pini lungo i crinali sul mare.

Il rapporto con la natura diventa la scansione del percorso individuale dei protagonisti, accompagnato dal rumore delle onde e del vento. Fino a che il rombo dell’artiglieria sconvolge quel mondo e colpisce la bianca Dubrovnik… «Non ci salveranno neppure i melograni», dice Goran a Laura, che nell’incontro con la giovane donna italiana trova la strada da percorrere. Maristella Lippolis riesce a restituirci con una scrittura tesa e coinvolgente l’imprevisto della guerra che sconvolge la vita quotidiana, la sorpresa davanti a una realtà che pure aveva mandato segnali premonitori. E oggi che in Europa si risvegliano nuovi nazionalismi, e che la comunità europea appare di nuovo fragile e a rischio, l’autrice dedica il suo romanzo a chi non ha perso la speranza.

Maristella Lippolis ha esordito nella letteratura con racconti sulla rivista Tuttestorie, diretta da Maria Rosa Cutrufelli. Vincitrice del Premio Piero Chiara con la raccolta La storia di un’altra, ha pubblicato i romanzi Adele né bella né brutta e Una furtiva lacrima, entrambi di Piemme, e Raccontami tu, edito da L’Iguana. Collabora con la rivista Leggendaria e LetterateMagazine.