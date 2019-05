“Non ci resta che ridere”, i protagonisti del film in città: Alessandro Paci ospite di Aurelia Antica

GROSSETO – Che risate a Aurelia Antica. Domenica 5 maggio a partire dalle ore 16 sarà ospite prima del cinema multisala e poi del centro commerciale uno dei comici toscani più amati dal grande pubblico: Alessandro Paci.

L’occasione è la presentazione dell’ultimo film di Paci, “Non ci resta che ridere”, che lo vede impegnato come regista e protagonista. Il film è già in programmazione a Aurelia Antica Multisala e domenica 5 maggio l’attore sarà a Grosseto, una delle tappe del suo tour toscano, per incontrare i fan. E non sarà da solo, perché insieme con lui ci sarà anche una parte del cast: Benedetta Rossi, Gaetano Gennai e Kagliostro.

La trama del film tiene fede in tutto e per tutto al titolo: una serie ininterrotta di irresistibili barzellette raccontate da un gruppo di amici che prendono vita e trasportano lo spettatore in un mondo surreale. Nel cast anche Massimo Ceccherini nel ruolo di un improbabile Gesù. E così “Non ci resta che ridere”. Il programma della giornata prevede l’arrivo di Alessandro Paci (e compagnia) alle 16 al cinema Aurelia Antica Multisala dove il film è attualmente in programmazione: Paci, Rossi, Gennai e Kagliostro introdurranno la proiezione e intratterranno il pubblico prima dello spettacolo pomeridiano domenicale del film

“Non ci resta che ridere” previsto proprio per le ore 16 (prenotare online il proprio posto è possibile sul sito internet www.aureliaanticamultisala.it). Poi tutti nella piazzetta centrale della galleria del centro commerciale Aurelia Antica per un meet&greet dedicato ai fan: il comico sarà a disposizione per foto, selfie e autografi e certo non perderà l’occasione di raccontare qualche aneddoto sulla realizzazione del film. Appuntamento dunque domenica 5 maggio per una giornata tutta da ridere a Aurelia Antica.